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Meksika'da can kaybı 14 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 354 artarak 14 bin 53'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı da 2 bin 999 artışla 120 bin 102'ye çıktı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını meksikaSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 09:40
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