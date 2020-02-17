Kaybolan 43 öğrencinin ailelerinin sözcülüğünü de yapan insan hakları örgütü Tlachinollan yaptığı açıklamada, Chiapas eyaletinin başkenti Tuxtla Gutierrez'de bir okulu ziyarete gelen 43 öğrencinin yakınlarının planladığı gösteri öncesinde çok sayıda polisin olay yerine geldiğini ve bir açıklama bile yapmadan öğrenci yakın larına göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini kaydetti.

Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada 2'si polis 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Chiapas savcılığı, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Soruşturmayı yürüten eski Başsavcı Jesus Murillo Kara, öğrencilerin öldürülüp yakılması emrini "El Gil" lakaplı kartel lideri Gildardo Lopez Astudillo'nun verdiğini kaydetmişti.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

Lopez Obrador, hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı

Meksika'da federal mahkeme, geçen yıl haziran ayında, hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılmasına karar vermişti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

IACHR uzmanları, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya gelerek görevine başlamıştı.

Meksika, öğrencilerin akıbetiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında rehberlik ve teknik yardım sağlanması konusunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile nisan ayında anlaşma imzalamıştı.

Diğer yandan komiserlik, geçen yıl mart ayında da öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişiden 34'ünün sorgu sırasında işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.

Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltında tutulan 24 kişi beraat etmişti

Meksika İçişleri Bakan Yardımcısı Alejandro Encinas, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 24 kişinin işkence görmek gibi insan hakları ihlalleri nedeniyle aklandığını belirterek, bu kişilerden 3'ünün tutukluluk hallerinin başka suçlamalar nedeniyle devam ettiğini kaydetmişti.