Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da Pamela fırtınası etkili oldu
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Meksika'nın Pasifik kıyılarında Tropikal Pamela fırtınasının görüldüğü bildirildi.
Meksika'nın Pasifik kıyılarında görülen fırtınanın, Mazatlan limanı yakınlarındaki kıyı şeridine çarpmadan önce kasırgaya dönüşmesi bekleniyordu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pamela fırtınasının Mazatlan bölgesinin yaklaşık 810 kilometre güneyinde görüldüğü ve saatte 19 kilometre hızla batı-kuzeybatı istikametine hareket ettiği bilgisini paylaştı.
Fırtınanın, en şiddetli anında saatte 85 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi.
Pamela'nın kuzey ve kuzeydoğu istikametine dönerek California'nın Baja yarımadasının güney ucu yakınlarında kasırga şiddetinde görülmesi bekleniyor.
Kasırga Merkezi, haftanın son günlerinde fırtınadan etkilenecek bölgelerde yaşayanları ani su baskınları ve şiddetli rüzgar konusunda uyardı.
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