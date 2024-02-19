Meksika'da on binlerce kişi, seçim kurumunu "zayıflattığı" için hükümeti protesto etti

Muhalefet partilerinin çağrısıyla yaklaşık 90 bin kişi, başkent Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda toplandı.

Hükümeti, 2 Haziran'daki genel seçimler öncesi Ulusal Seçim Enstitüsünde yapılması önerilen değişikliklerle kurumu "zayıflattığı" gerekçesiyle protesto eden göstericiler, "adil bir seçim yapılması" çağrısında bulundu.

Kurumun rengi olan pembe kıyafetler giyen ve ellerinde "halk, iktidardakilerden daha güçlüdür" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hakkında "Lopez dışarı" sloganları attı.

Protestoya katılan 61 yaşındaki Gabriela Ozuna, basına verdiği demeçte, "Demokrasimizin tehlikede olduğunu biliyoruz. Yapmak istediğimiz şey, onu savunmaya devam etmek." diye konuştu.

Yerel basındaki haberlere göre, iktidar partisi Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) 5 Şubat'ta Temsilciler Meclisine sunduğu "reform paketi", Ulusal Seçim Enstitüsünün birçok yerel biriminin kapatılmasından ötürü çalışanlarının yüzde 80'inden fazlasının işten çıkarılmasını içeriyor.