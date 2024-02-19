Belçika, Filistin devletini tanımak için "doğru zamanı" bekliyor

​​​​​​​Lahbib, AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Filistin devletinin tanınmasına yönelik Belçika'daki federal ve bölgesel hükümetler arasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hükümetler arasında Filistin'in tanınmasına yönelik anlaşma bulunduğu bilgisini paylaşan Lahbib, "doğru zamanı beklediklerini" ifade etti.

Lahbib, "Sadece sembolik olacak her türlü tanımadan kaçınmaya önem veriyoruz. Filistinlilerin, gündelik hayattaki gerçekliklerinde hiçbir fark yaratmayacak sembolik bir tanımadan daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum." dedi.

İsrail'in Refah bölgesine saldırı planının tüm bölge için "felaket" olacağı uyarısında bulunan Lahbib, saldırı planından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Lahbib, Refah bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin "gidecek hiçbir yeri olmadığına" dikkati çekerek ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.