Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika’da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı
Meksika’da bir minibüsün su kanalına düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Minibüs şoförü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Xochimilco bölgesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs yol kenarındaki satış tezgahına çarpmasının ardından su kanalına düştü.
Kazada yiyecek satış tezgahında bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.
Kanala düşen minibüs itfaiye ve acil yardım ekipleri tarafından saatler süren çalışma sonucunda kurtarıldı.
Minibüs şoförünün kazanın ardından başka bir araca binerek olay yerinden kaçtığı aktarıldı.
Etiketler: Meksika
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