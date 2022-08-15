İngiltere'nin başkenti Londra'daki Brunel Üniversitesi'nden yeni mezun olan genç mucit Archie Read, ilginç bir tuvalet tasarımına imza attı.

Read, sadece kumla çalışan ve idrarı anında gübreye çevrilmesine olanak tanıyan bir klozet tasarladı.

Söz konusu klozetin tasarlanma amacı, altyapı sistemlerinin olmadığı kırsal alanlarda yaşayan bu kişilere temel temizlik hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.

Sıvı ve katıyı birbirinden ayırabiliyor

Klozet, sıvı ve katı atıkları birbirinden ayırmak için çift bölmeli olarak tasarlandı. Bu sayede susuz çalışabiliyor.

Tasarımda katı dışkının uzaklaştırılması için ince bir kum tabakasıyla kaplı bir taşıma bandı yer alıyor. Read, dışkının taşıma bandına yapışmasını önlediği için kumu tercih ediyor ama talaş veya tozun da işe yarayacağını söylüyor.

İkinci bölmeyse idrarı aşağıdaki bir kaba yönlendiriyor.

Elektriğe de ihtiyaç duymuyor

Mekanik bir sifon aracılığıyla çalışan tuvalet elektriğe de ihtiyaç duymuyor. Prototip, çeşitli miktarlarda suyla karıştırılmış patates püresiyle test edildi.

Önceki benzer tasarımlarda da suya ihtiyaç duyulmayacak çeşitli yöntemler denenmişti. Ancak bunların çoğunda sifon mekanizması yer almıyordu.

Yapının yalnızca bir prototipi geliştirildi ama seri üretime geçerse kırsal yaşamda önemli bir sorunu gidermesi umuluyor.