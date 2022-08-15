İtalyan basınında yer alan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1 Ağustos 2021- 31 Temmuz 2022 dönemini kapsayan 12 ayda 125 kadın cinayeti işlendi.

125 kadın cinayetinden 108'i aile içi şiddet ya da partner veya eski eş tarafından uygulanan şiddet sonucu yaşandı.

Avrupa Birliği içindeki ülkeler arasında kadın cinayetlerinin sık yaşandığı ülkelerden İtalya'da yıllara göre sayılara bakıldığında 2018'de 141, 2019'da 111, 2020'de 116, 2021'de 118 kadın öldürüldü.