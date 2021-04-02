Geçen ay ülkede işlenen cinayetlere dair rapora göre, mart ayı boyunca 2 bin 444 cinayet işlendi ve bu rakam, 2011'den bu yana ülkede bir ayda görülen en çok cinayet vakası olarak kayıtlara geçti. Buna göre mart ayı boyunca günlük ortalama cinayet sayısı 78 oldu.

Aylara göre yapılan değerlendirmede ise ocak ayında 2 bin 379, şubat ayında, 2 bin 206 cinayet işlendiği kaydedildi. Ayrıca bir günde en yüksek ölü sayısı 7 Mart'ta kaydedilmiş; 103 kişi yaşamını yitirmişti.

Guanajuato, Michoacan, Baja Colifornia, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri, en çok cinayetin işlendiği yerler oldu.

