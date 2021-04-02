Yangon'daki askeri mahkeme duruşmasının ardından basın mensuplarına konuşan Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin Ceza Kanununun 3 (1) (c) maddesini ihlal etmekle suçlandığını açıkladı.

Myanmar'ın bağımsızlığından önce 1923'te çıkarılan ve Devlet Sırları Yasası olarak bilinen kanun, ülke düşmanlarına faydalı olabilecek devlete ait bilgilerin bulundurulması, yayımlanması veya paylaşılmasını yasaklıyor.

Suu Çii, 31 Nisan'da ilk defa avukatıyla telekonferans yoluyla görüştürülmüş ve sağlığının yerinde olduğunu açıklamıştı.

Ölü sayısı 543'e yükseldi

Öte yandan Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 543'e çıktı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) hazırladığı rapora göre, son 24 saatte 7 can kaybının daha doğrulanmasıyla toplam ölü sayısı 543 olarak güncellendi.

Raporda, 2 bin 729 kişinin gözaltında tutulduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu da belirtildi.

