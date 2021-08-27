Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 986 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 255 bin 452'ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 21 bin 250 artarak 3 milyon 271 bin 128 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 607 bin 633 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

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Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 44 milyondan fazla kişiye birinci doz, 24 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.