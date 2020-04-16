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Meksika'da koronavirüsten can kaybı 449'a yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 5 bin 847'ye ulaştığı Meksika'da can kaybı her geçen gün artıyor.
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 449'a yükseldi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell yaptığı açıklamada, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısının 43 artarak 449'a, vaka sayısının 448 artarak 5 bin 847'ye ulaştığını bildirdi.
Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: meksika koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 23:10
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