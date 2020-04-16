Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırgızistan'dan Türkiye'ye teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiyenin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede ülkesine sağladığı kapsamlı yardımı için teşekkürlerini iletti.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Aydarbekov video konferans yoluyla mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü.
Aydarbekov ve Çavuşoğlu, ikili iş birliği ile güncel konuların yanı sıra 10 Nisan'da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Olağanüstü Zirvesi’nin sonuçlarının kapsamlı şekilde uygulanmasını ele aldı.
COVID-19'la mücadelede iş birliğine işaret eden Aydarbekov, virüsün tedavisi ve önlenmesi konusunda iki ülkenin sağlık hizmetleri arasında doğrudan etkileşimin önemine dikkati çekti.
Etiketler: yardım koronavirüs Kırgızistan covid-19Son Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 21:24
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