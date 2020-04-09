Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da koronavirüsten 174'ncü ölüm
[Fotoğraf: AA]
Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (COVID-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.
Meksika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 174'e, vaka sayısı 3 bin 181'e ulaştı.
Ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde eğitime ara verilirken kalabalık etkinlikler yasaklanmıştı.
Etiketler: meksika koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 01:01
Sıradaki Haber
Irak'ta sokağa çıkma yasağını delen 3 bini aşkın kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz