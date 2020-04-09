Meksika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 174'e, vaka sayısı 3 bin 181'e ulaştı.

Ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde eğitime ara verilirken kalabalık etkinlikler yasaklanmıştı.