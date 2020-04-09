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Lübnan'da koronavirüs tedbirleri uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan önlemleri 26 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.
Bakanlar Kurulu, COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeleri ve bu çerçevede geçen ay alınan kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.
Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantı sonrası Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kameraların karşısına geçti.
Abdussamed, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen ve pazar günü sona ermesi beklenen seferberlik kararının iki hafta daha uzatıldığını belirtti.
Bakan Abdussamed, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı Avn toplantıda, hükümetin aldığı önlemler sayesinde koronavirüs vaka sayılarında düşüş görüldüğüne dikkati çekti. Başbakan Hassan Diyab ise salgına karşı ciddi başarılar elde ettiklerini ancak tam olarak kontrol altına alınmasından söz edilemeyeceğini kaydetti."
Etiketler: lübnan kovid-19 koronavirüs tedbirleri koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 22:29
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