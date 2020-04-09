Bakanlar Kurulu, COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeleri ve bu çerçevede geçen ay alınan kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantı sonrası Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kameraların karşısına geçti.

Abdussamed, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen ve pazar günü sona ermesi beklenen seferberlik kararının iki hafta daha uzatıldığını belirtti.

Bakan Abdussamed, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Avn toplantıda, hükümetin aldığı önlemler sayesinde koronavirüs vaka sayılarında düşüş görüldüğüne dikkati çekti. Başbakan Hassan Diyab ise salgına karşı ciddi başarılar elde ettiklerini ancak tam olarak kontrol altına alınmasından söz edilemeyeceğini kaydetti."