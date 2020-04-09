İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya, vaka sayısı ise 9 bin 668'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 86'ya ulaşırken, 213 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 668'e çıktığı kaydedildi.

1000'den fazla kişi iyileşti

Açıklamada ayrıca hastalardan 166'sının durumunun ağır olduğu, 1011 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.