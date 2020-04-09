Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de koronavirüsten 86'ncı can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya, vaka sayısı ise 9 bin 668'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 86'ya ulaşırken, 213 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 668'e çıktığı kaydedildi.
1000'den fazla kişi iyileşti
Açıklamada ayrıca hastalardan 166'sının durumunun ağır olduğu, 1011 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Etiketler: vaka sayısı koronavirüs israil covid-19Son Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 22:26
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