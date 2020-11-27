Ülke basınında çıkan habere göre, başta başkent Meksiko olmak üzere ülkenin birçok şehrinde meydanlara çıkan çoğunluğu kadın yüzlerce kişi, cinsiyet eşitsizliği ve kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede çok sayıda protestocu ile 23 polis hafif yaralandı.

Polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve yangın söndürücülerle müdahale etti.

Protestocular, ülkede son zamanlarda artan kadın cinayetlerinin durdurulması ve hükümete adalet çağrısında bulundu.