Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya İmparatoru'nun yeni yıl selamlaması iptal edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya İmparatorunun her yıl başında düzenlediği yeni yıl selamlama etkinliği, vaka sayılarındaki artış nedeniyle iptal edildi.
Kyodo ajansının haberine göre, İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), her yıl başında Tokyo'daki sarayın bahçesinde düzenlenen kutlama ve selamlama etkinliğinin iptaline karar verdi.
İmparator Naruhito, İmparatoriçe Masako ve saray sakinlerinin, 2 Ocak’ta başkentteki sarayın balkonundan, binlerce kişiyi selamladığı yeni yıl etkinliği düzenlenmeyecek.
Kararda, selamlamaya katılması beklenen yoğun kalabalığın bahçenin açık ve kapalı alanlarında bir arada bulunmasının salgın sürecinde büyük risk oluşturabileceği belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Japonya
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