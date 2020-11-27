Kyodo ajansının haberine göre, İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), her yıl başında Tokyo'daki sarayın bahçesinde düzenlenen kutlama ve selamlama etkinliğinin iptaline karar verdi.

İmparator Naruhito, İmparatoriçe Masako ve saray sakinlerinin, 2 Ocak’ta başkentteki sarayın balkonundan, binlerce kişiyi selamladığı yeni yıl etkinliği düzenlenmeyecek.

Kararda, selamlamaya katılması beklenen yoğun kalabalığın bahçenin açık ve kapalı alanlarında bir arada bulunmasının salgın sürecinde büyük risk oluşturabileceği belirtildi.