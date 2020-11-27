İngiltere'de uygulanan ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması 2 Aralık'ta sona eriyor.

Ülke; orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 3 risk grubuna ayrıldı. Önlemler, iç ve dış mekanlarda hane halkı ve dışından kaç kişinin bir araya gelebileceği bakımından farklılaşıyor.

[Fotoğraf: İngiltere- AFP]

Bölgesel tedbirler uygulanıyor

İtalya da risk düzeylerine göre kırmızı, turuncu ve yeşil bölgelere ayrılmış durumda. Alınan tedbirler de bölgeler arasında farklılık gösteriyor.

Ülke genelinde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak, maske takmak zorunlu.

Almanya'da tedbirler uzatıldı

Almanya'da 2 Kasım'da alınan tedbirler 20 Aralık'a kadar geçerli olacak. Restoranlar sadece paket servis yapabiliyor.

Tiyatro, opera ve konser salonları kapalı. Sosyal toplantılar en fazla iki farklı haneden 5 kişi ile sınırlı. Okullar ve kreşler açık, üniversiteler ise uzaktan eğitim veriyor.

[Fotoğraf: Almanya-AFP]

İspanya'da OHAL uygulanıyor

İspanya'da ilan edilen olağanüstü hal, Mayıs 2021'e kadar yürürlükte. Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransızlar, sadece işe gitmek için ve zorunlu hallerde dışarı çıkabiliyor. Okullar ve kreşler açık, bar ve restoranlar kapalı. Ancak kısıtlamaların 15 Aralık'ta gevşetilmesi planlanıyor.

Belçika'da gece sokağa çıkmak yasak

Belçika'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Market ve eczane dışındaki iş yerleri kapalı. Restoran ve kafeler sadece paket servisi yapabiliyor.

Riskli yerlere seyahat edenler, dönüşte test sonuçları negatif çıksa dahi en az bir hafta karantinada kalmak zorunda.

Yunanistan'da karantina uzatıldı

Yunanistan da 7 Aralık'a kadar karantinada. Ülkede, gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.