Büyük Okyanus’ta oluşan ve kategori 1 kasırga seviyesine ulaşan Howard Kasırgası, Meksika kıyılarında kuzeybatı yönüne doğru ilerlemeye devam ediyor.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), Howard Kasırgası'nın ülkenin büyük bir kesiminde yağışlı havaya neden olacağını ifade etti. SMN, şiddetli yağışların beklendiği kuzeybatı kesimlerindeki Sinaloa, Baja California Sur ve Sonora eyaletlerinde sel, toprak kayması, nehir taşması ve ağaç devrilmesi gibi felaketlerin yaşanabileceği konusunda da uyarı yapıldı.

Howard Kasırgası nedeniyle ülkenin büyük kesiminde etkili olması beklenen yağışlara saatte 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar, dolu yağışı ve yıldırımların eşlik edeceği bildirilirken okyanus kıyısında 2 metre yüksekliğe varan dalgaların oluşacağı ifade ediliyor.

Başkent Mexico City yetkilileri ise yaklaşan yağmur ve dolu yağışı sebebiyle şehirde sarı alarma geçildiğini ilan ederek, vatandaşları oluşabilecek her türlü felakete karşı önlem almaları konusunda uyarıyor.

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı havadan etkilenmesi beklenmezken, bu bölgedeki eyaletlerde hava sıcaklıklarının bugün 45 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Karaya çıkması beklenmiyor

Büyük Okyanus’ta kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam eden ve birkaç gün sonra gücünü kaybedeceği tahmin edilen Howard Kasırga’sının merkezinin ülke topraklarında karaya çıkması beklenmiyor.

Ülkede geçtiğimiz 30 Mayıs'ta etkili olan Agatha Kasırgası, Oaxaca eyaleti kıyılarında karaya ulaşarak bölgede sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu. Yaşanan felaket sonucunda 9 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi ise kaybolmuştu.