Dünya
Meksika'da havai fişek kazası: 20 yaralı16 Eylül 2019 Pazartesi 10:07 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:45
Meksika'da bağımsızlık günü kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazasında 20 kişi yaralandı.
Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Xalapa bölgesinde düzenlenen bağımsızlık günü kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazasında 20 kişi yaralandı.
Yaralılardan ikisinin vücudunda ileri derecede yanıklar olduğu açıklandı.
Kaza, havai fişeklerin yerde patlaması sonucu meydana geldi.
Ayrıca polisin kazaya dair 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: meksika kutlama havai fişek