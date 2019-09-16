Dünya
Kolombiya’da uçak yerleşim yerine düştü: 7 ölü, 3 yaralı16 Eylül 2019 Pazartesi 09:55 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:00
Kolombiya’da, bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Kolombiya’nın Cauca bölgesindeki Popayan kentinde, Piper PA-31 tipi uçak düştü. Yerleşim yerine düşen uçakta 9 kişinin bulunduğu, bunlardan 7’sinin hayatını kaybettiği ve 2’sinin ağır yaralı olduğu açıklandı.
Üçüncü yaralının ise uçağın düştüğü bölgedeki bir çocuk olduğu bildirildi.
Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemezken, Kolombiya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Özel Sivil Havacılık İdari Birimi, kazaya dair soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kolombiya uçak kazası