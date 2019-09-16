Kolombiya’nın Cauca bölgesindeki Popayan kentinde, Piper PA-31 tipi uçak düştü. Yerleşim yerine düşen uçakta 9 kişinin bulunduğu, bunlardan 7’sinin hayatını kaybettiği ve 2’sinin ağır yaralı olduğu açıklandı.

Üçüncü yaralının ise uçağın düştüğü bölgedeki bir çocuk olduğu bildirildi.

Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemezken, Kolombiya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Özel Sivil Havacılık İdari Birimi, kazaya dair soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA