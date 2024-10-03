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Dünya
AA 03.10.2024 10:28

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonete açılan ateş sonucu 6 kişi öldü

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonete ateş açılması sonucu, araçtaki 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonete açılan ateş sonucu 6 kişi öldü

Meksika Savunma Bakanlığı, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde Mısır, Nepal, Küba, Hindistan ve Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni taşıyan kamyonete ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Silah sesleri duyan 2 Meksika askerinin kamyonete ateş ettiği belirtilen açıklamada, olayda 6 göçmenin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran yetkililer, ateş açan 2 askerin görevden alındığını açıkladı.

Yetkililer, kamyonette silah bulunup bulunmadığıyla ilgili açıklama yapmadı.

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