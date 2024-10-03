Duman 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2024 08:28

Katil İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 6 kişi öldü

Soykırımcı İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 6 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki El-Başura semtinde bir eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da Dahiye bölgesi başta olmak üzere Beyrut'a 17 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldı.

Saldırı neticesinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği, bölgedeki bina ve park halindeki araçlarda ağır hasar oluştuğu ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
NASA, Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yüzeyinde karbondioksit izleri tespit etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
Türk Devletleri Teşkilatı 15 yaşında
11:16
Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
11:11
ASELSAN'a yurt dışındaki mühendislerden gelen dönüş başvurusu sayısı arttı
11:15
ULAK Haberleşme TEKNOFEST Adana'da
11:07
Türkiye ihracatta mesafe tanımıyor
11:08
Türkiye'den "Türk Devletleri İş birliği Günü" mesajı
İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi
FOTO FOKUS
Kırıkkale'de rögar patladı
Kırıkkale'de rögar patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ