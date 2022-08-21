Meksika Körfezi’nde bulunan ve "Tropikal Siklon 4" olarak adlandırılan yağışlı ve rüzgarlı hava sisteminin kısa süre içinde gücünü artırarak Danielle Fırtınası’na dönüşeceği ve Meksika’nın Tamaulipas eyaletindeki Matamoros ile San Fernando şehirleri arasında karaya ulaşacağı bilgisi paylaşıldı.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi’nden (SMN) yapılan açıklamaya göre, fırtına ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Tamaulipas eyaletinde saatte 75 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve yoğun yağışla birlikte karaya çıkacak.

"Fırtına nedeniyle boyu 3 metreye kadar ulaşan dalgalar oluşabilir"

Danielle Fırtınası’nın ülkenin Tamaulipas, Puebla ve Veracruz eyaletlerine de yoğun yağış getirmesi beklenirken, Hidalgo ve San Luis Potos eyaletlerinde ise sağanak yağmurlarla etkili olacağı belirtiliyor.

Ayrıca Atlas Okyanusu kıyısındaki Tamaulipas ve Veracruz eyaletleri sahillerinde de fırtına sebebiyle boyu 3 metreye kadar ulaşan dalgaların oluşacağı tahmin ediliyor.

Deniz ulaşımında ölem alınması tavsiye edildi

Yetkililer, Danielle Fırtınası ile birlikte gelen yağışlı hava sebebiyle bölgede meydana gelebilecek sel, akarsu taşkınları ve toprak kaymalarına karşı vatandaşları uyarırken, bölgedeki deniz ulaşımında da aşırı önlem alınmasını tavsiye etti.

Şu anda Meksika Körfezi’nde olan ve saatte 20 kilometre hızla kuzeybatı yönüne doğru ilerlemeye devam eden fırtınanın, Meksika toprakları ile birlikte ABD’nin güneydoğusunda da etkili olacağı belirtiliyor.