Guatemala Sosyal Yardım Kurumu Müdürü Anaeli Torres, çocukların otobüsle Guatemala City'ye gönderildiğini açıkladı.

Torres, çocukların Kovid-19 tedavisi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Kovid-19 nedeniyle sınır dışı edilme korkusu yaşayan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Torres, Meksika'da Kovid-19 test sonuçlarını bekleyen 10 çocuğun daha bulunduğunu belirtti.