Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da COVID-19 testi pozitif çıkan 4 sığınmacı çocuk sınır dışı edildi
Meksika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacıyı yanlarında refakatçileri olmadan sınır dışı edildi.
Guatemala Sosyal Yardım Kurumu Müdürü Anaeli Torres, çocukların otobüsle Guatemala City'ye gönderildiğini açıkladı.
Torres, çocukların Kovid-19 tedavisi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.
Kovid-19 nedeniyle sınır dışı edilme korkusu yaşayan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Torres, Meksika'da Kovid-19 test sonuçlarını bekleyen 10 çocuğun daha bulunduğunu belirtti.
Etiketler: sığınmacı meksika koronavirüsSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 22:03
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