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Dünya
AA 07.10.2024 09:56

Meksika'da Chilpancingo Belediye Başkanı Arcos, göreve başlamasından bir hafta sonra öldürüldü

Meksika'nın Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo'nun Belediye Başkanı Alejandro Arcos'un, görevine başladıktan yaklaşık bir hafta sonra öldürüldüğü bildirildi.

Meksika'da Chilpancingo Belediye Başkanı Arcos, göreve başlamasından bir hafta sonra öldürüldü

Eyalet Savcılığı, yaklaşık bir hafta önce yemin ederek görevine başlayan Arcos'a ilişkin açıklama yaptı.

Arcos'un saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Kurumsal Devrim Partisi (PRI) lideri Alejandro Moreno ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Arcos cinayetine ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

Üç gün önce de aynı belediye meclisinden sekreter Francisco Tapia'nın öldürüldüğünü hatırlatan Moreno, "Onlar toplum için ilerleme çabasında genç ve dürüst kamu görevlileriydi" ifadesini kullandı.

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