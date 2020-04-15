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Meksika'da can kaybı 406'ya çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tüm dünyayı pençesine alan koronavirüs salgını Latin Amerika'da da etkisini sürdürüyor. Meksika'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 406'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 74 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 406'ya, vaka sayısı 5 bin 399'a ulaştı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 1058'e çıktı.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen acil durumun 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19 pandemiSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:28
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