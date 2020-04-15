Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da 54 Türk vatandaşı Covid-19'dan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da koronavirüs salgınında 54 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli yaptığı açıklamada, ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.
Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor.
Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı. 189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19 pandemi HollandaSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:09
Sıradaki Haber
Hindistan'da alkol ve tütün satışı 3 Mayıs'a kadar yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz