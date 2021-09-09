Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 05:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da bir kuyuda 20 ceset bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meksika'da bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucunda 20 ceset bulundu. Cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan cesetler çıktı.
Yetkililer, savcılık eşliğinde kuyuda yapılan incelemelerden sonra 30 metre derinlikten 20 ceset çıkarıldığı bilgisini paylaştı.
Cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Meksika
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