ABD'de organize edilen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021, Maryland eyaletinde başladı.

Fuarın açılışını, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptı.

Büyükelçi Murat Mercan, Türkiye'nin son yıllarda uzay ve havacılık sanayisindeki gelişiminin, attığı adımların gurur verici olduğunu söyledi. Türksat 6A'nın fırlatılmasını heyecanla beklediklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, uzay alanında yerli ve milli atılımların hızlandığına dikkat çekti.

"Kendi uydusunu üretip kullanan sayılı ülkeler arasındayız"

Sayan, "Biliyorsunuz mavi vatan, daha sonra siber vatan ve şu anda da uzay vatandaki bütün haklarımızı koruyabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz uydu sektöründe kendi uydusunu üretip kullanan sayılı ülkeler arasındayız" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan, yeni gönderilecek uyduların ulusal güvenlikten, Türk halkının günlük yaşamına birçok olumlu etkisi olacağını vurguladı.

"5G kullanan ülkelerden olma hedefimiz devam ediyor"

"Bütün vatandaşlarımızı en az 100 megabit hıza ulaşacak şekilde kapsama altına almak için uğraşıyoruz. 2023 yılında yerli ve milli oranı en yüksek olabilecek şekilde 5G kullanan ülkelerden olma hedefimiz devam ediyor."

Fuarda Türkiye'yi, uydu alanında faaliyet gösteren Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ ve PROFEN firmaları temsil ediyor.

Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon verildi

Fuarın ilk gününün sonunda Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN firmalarının ev sahipliğinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin uzay ve uydu alanında gösterdiği gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Türkiye'nin uydu ve uydu sistemleri alanında milli üreticisi konumunda bulunan 3 firmasının fuara birlikte katılmasının ve birlikte hareket etmesinin, mutluluk verici olduğunu söyledi.

"Daha büyük başarılar bizi bekliyor"

Türkiye'nin son 20 yılda uzay ve uydu teknolojilerine yönelik çalışmalarının hız kazandığını dile getiren Sayan, "Burada Türksat, TUSAŞ ve PROFEN gibi sektörümüzün önemli oyuncularında da aynı kararlılığı görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu alanda çok daha büyük projeler ve çok daha büyük başarılar bizi bekliyor" dedi.