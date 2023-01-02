Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 02:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da bir hapishanede isyan çıktı: 14 ölü
[Fotograf: AA]
Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada 10'u gardiyan 14 kişinin öldüğü duyuruldu.
Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletine bağlı Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde isyan çıktı.
Juarez Belediye Başkanı Cruz Perez Cuellar, basına yaptığı açıklamada, çıkan isyanda aralarında gardiyan ve mahkumların olduğu 14 kişinin öldüğünü belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Hayatını kaybedenlerden 10'unun gardiyanlardan oluştuğu isyanın ise mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Chihuahua Savcılığı, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Meksika
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