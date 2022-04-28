Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da bir fabrikada çatışma çıktı: 8 ölü, 11 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Meksika'nın orta kesimindeki Hidalgo eyaletinde bir çimento fabrikasında rakip işçi gruplarının karıştığı şiddet olayında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Hidalgo Valisi Omar Fayad, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cruz Azul çimento fabrikasında rakip işçi grupları arasında çatışma çıktığını bildirdi.
Çatışmada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11 kişinin yaralandığını belirten Fayad, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Çatışma sırasında bazı araçlar hasar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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