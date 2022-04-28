Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya’nın Ukrayna'yı yasa dışı ve haksız işgaline yanıt olarak Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri kapsamında yeni yaptırım kararları aldıklarını açıkladı.

Joly, yaptığı açıklamada, "Bu yeni tedbirler, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlalde Rusya’nın suç ortağı olan sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri Halk Konseylerinin 11 üst düzey yetkilisine ve 192 diğer üyesine kısıtlamalar getiriyor. Rusya’nın Donbas'ın belirli bölgelerini ilhak etme girişimi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" ifadesini kullandı.

''Kanada Rusya’ya baskı yapmaktan vazgeçmeyecek''

Rusya’ya, kuvvetlerini Ukrayna topraklarından derhal geri çekmesi çağrısını tekrarlayan Joly, "Kanada, uluslararası toplumdaki ortaklarıyla daha ileri eylemleri koordine edecek ve Putin'i ve suç ortaklarını bu anlamsız savaştan sorumlu tutmaya devam edecek. Kanada Rusya’ya baskı yapmaktan vazgeçmeyecek'' dedi.

Kanada, Ukrayna yönetimine destek için bugüne kadar Rusya, Ukraynalı ayrılıkçılar ve Belarus’tan yaklaşık 1000 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine almıştı.