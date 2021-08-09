Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 08:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da bir eve silahlı saldırı: 8 ölü
[Harita: TRT Haber]
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde parti yapılan bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, saldırganlar polis tarafından aranıyor.
Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.
İhbar üzerine olay yerine giden polisler, 1'i kadın 8 kişinin cansız bedenine ulaştı.
3 saldırgan aranıyor
Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.
Etiketler: Meksika
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