Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının üzerinden 76 yıl geçti.

Barış Anıtı'nda düzenlenen anma töreni, kente bombaların atıldığı saat olan 11.02'de (yerel saatle) bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

"Atom bombası mağdurlarına kapsamlı yardım faaliyetleri sürecek"

Burada konuşan Başbakan Suga Yoşihide, "Atom bombalarına maruz kalmış tek ülke olarak, uluslararası toplumun adım adım 'nükleer silahlardan arınmış bir dünya' idealine doğru taşınması, Japonya'nın değişmez vizyonudur" dedi.

Suga, hükümetin, "hibakuşa" diye bilinen atom bombası mağdurlarına kapsamlı yardım faaliyetlerine devam edeceğini ve nükleer silahsızlanmanın savunucuları ile iş birliğini sürdüreceğine vurgu yaptı.

[Fotoğraf: AP]

Guterres: Bugüne kadar üretilmiş en ölümcül silahları ortadan kaldırmalıyız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de koronavirüs salgını nedeniyle katılamadığı törene mesaj gönderdi.

Guterres, "BM savaş felaketini önlemek amacıyla inşa edildi. Bu amaç doğrultusunda, bugüne kadar üretilmiş en ölümcül silahları ortadan kaldırmaya çalışmak tüm üye devletlerin üzerine düşmektedir" dedi.

[Fotoğraf: AFP]

"Nükleer silahların tehlikelerine karşı uluslararası toplum sesini yükseltmeli"

Nagazaki Belediye Başkanı Taue Tomihisa da nükleer silahların tehlikelerine karşı uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini belirterek, "Nükleerden arınmış bir dünya için liderler bu tür silahların azaltılması amacına bağlı kalmalı. Sivil toplum da liderleri bu doğrultuda teşvik etmelidir" diye konuştu.