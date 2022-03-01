Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 05:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da alıkonulan 33 göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir eve zorla hapsedilen 33 göçmen, polis tarafından kurtarıldı.
Meksika basınında yer alan habere göre, Chihuahua eyaletinde ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bir eve baskın yaptı.
Operasyonda günlerdir bir evde zorla alıkonulduğu belirtilen 13'ü kadın, 33 göçmen özgürlüğüne kavuştu.
Guatemala, Nikaragua, Küba ve Panama uyruklu oldukları belirtilen göçmenler, tedavi için hastaneye götürüldü.
Göçmenlerin ABD'ye gitme hayaliyle çetelerce kandırıldığı ve bir eve kapatıldığı belirlendi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Meksika ABD
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