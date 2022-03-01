ABD Hazine Bakanlığı Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda yapılan açıklmada, konseyin uluslararası gelişmeler hakkında güncel bilgileri aldığı belirtilerek, "Konsey, ABD finansal sisteminin düzenli bir şekilde işlemeye devam ettiğini kaydetti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konseyin finansal gelişmeleri izlemeye devam edeceği vurgulandı.