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Meksika'da 439 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Meksika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle son 24 saatte 439 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 17 bin 580 oldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 439 artarak 17 bin 580'e yükseldi.
Ülkede, COVID-19 vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs ölümleri koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 08:55
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