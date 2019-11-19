Dünya
Meksika'da 3 otobüs çarpıştı: 11 ölü, 25 yaralı19 Kasım 2019 Salı 13:15 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 13:23
Meksika’da 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Mexico City-Pachuca otoyolunda 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 11 kişinin ölümüne yol açtı.
Kazanın ardından 3 otobüsünün sürücülerinin olay yerinden kaçtığı açıklandı.
[Fotoğraf: İHA]
Kazanın nedeni henüz bilinmezken yaralanan 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.
Polis, sürücülerin arandığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler: trafik Kazası otobüs meksika