Kasım Abdulcevat, 24 yaşında Iraklı bir genç...

2 senedir işsiz olan Kasım'ın son günlerde gözü hep televizyonda; Irak'ta 1 Ekim'den bu yana süren gösterileri izliyor.

Ancak, sadece televizyondan izlemekle kalmıyor, hakkını aramak için meydanlara da çıkıyor.

Her sabah Tahrir Meydanı'na gittiğini söyleyen Kasım, "İş imkanı istiyoruz. Bazı geceler Tahrir'de kalıyorum. İşsizim, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bize gaz bombaları atıyorlar, bazen mermi atıyorlar. Bize zarar veriyorlar" diyor.

Yüzünü göstermekten imtina eden Kasım, "Onlardan korkuyoruz, çünkü bizi daha sonra evden alıyorlar" ifadesini kullanıyor.

"Biz vatan istiyoruz"

Gösteri yaptığı arkadaşlarıyla isteklerinin aynı olduğunu belirten Kasım, "Irak'ta düzen yok, istikrar yok, iş imkanı yok. İnşallah bizim isteklerimizi yerine getirecekler. Bu böyle gitmeyecek. Biz vatan istiyoruz. Bu devrimin adına da 'vatan istiyoruz' diyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Kasım ve Kasım gibi binlerce kişi aynı nedenlerle Irak'ın farklı meydanlarında aralıksız protesto gösterileri düzenliyor. Meydanlardaki tansiyon ise her geçen gün yükseliyor.

Kamera: İsmail Dostoğlu