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Meksika'da 294 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 220'ye çıktı. Vaka sayısı ise bin 862 artarak 40 bin 186'ya yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 26 bin 990 oldu.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:07
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