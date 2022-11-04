Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika’da 18 araç birbirine girdi: 3 ölü, 15 yaralı
Meksika’nın başkenti Mexico City ile Queretaro şehirleri arasında bulunan otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Meksika'nın başkenti Mexico City ile Queretaro şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda 18 araç birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle bazı araçlar alev aldı.
Zincirleme trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 6'sının durumu ağır.
Öte yandan, itfaiyenin kaza sonrası alev alan araçlara müdahalesi nedeniyle yol bir saatten fazla süre trafiğe kapatıldı.
İlk belirlemelere göre, kazanın, frenleri tutmayan kereste yüklü bir tırın aşırı hız yapması nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.
Görgü tanıkları, tır şoförünün olay yerinden kaçtığını söyledi.
Etiketler: Meksika
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