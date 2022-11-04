Ukrayna'nın Karadeniz'deki önemli liman kentlerinden biri olan ve Rus bombardımanların altında bulunan Mıkolayiv'den çıkamayanlar, içme suyunun ulaşmadığı evlerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Savaşın başladığı ilk günlerinden bu yana yoğun füze saldırılarına hedef olan Mıkolayiv'in ana su şebekesi, Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesinde bulunuyor. Herson’un büyük kısmı Rus kontrolünde olması ve su hatlarının saldırılarda zarar görmesi nedeniyle Mıkolayiv’e içme suyu verilemiyor.

Mıkolayiv'de yaşayanlara martın son günlerinden bu yana su tankerlerle verilebiliyor.

Kent sakinleri, hemen her gün Mıkolayiv'in çeşitli noktalarında içme suyunu getiren tankerlerin yanında sıraya giriyor.

Savaştan önce yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı şehirdeki sokaklarda ve meydanlarda su bidonları taşıyan insanlar dikkati çekiyor.