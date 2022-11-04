Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde aylardır içme suyu sıkıntısı yaşanıyor
Ukrayna'nın Karadeniz bölgesinde savaşın ağır izlerini taşıyan Mıkolayiv kentinde yaklaşık 6 aydır içme suyu olmadığı için siviller her gün su almak için kuyruğa giriyor.
Ukrayna'nın Karadeniz'deki önemli liman kentlerinden biri olan ve Rus bombardımanların altında bulunan Mıkolayiv'den çıkamayanlar, içme suyunun ulaşmadığı evlerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
Savaşın başladığı ilk günlerinden bu yana yoğun füze saldırılarına hedef olan Mıkolayiv'in ana su şebekesi, Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesinde bulunuyor. Herson’un büyük kısmı Rus kontrolünde olması ve su hatlarının saldırılarda zarar görmesi nedeniyle Mıkolayiv’e içme suyu verilemiyor.
Mıkolayiv'de yaşayanlara martın son günlerinden bu yana su tankerlerle verilebiliyor.
Kent sakinleri, hemen her gün Mıkolayiv'in çeşitli noktalarında içme suyunu getiren tankerlerin yanında sıraya giriyor.
Savaştan önce yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı şehirdeki sokaklarda ve meydanlarda su bidonları taşıyan insanlar dikkati çekiyor.
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