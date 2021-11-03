Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 11 kişinin cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meksika'da polis, uyuşturucu kartellerinin çatışmalarına sahne olan Michoacan eyaletinde silahlı saldırıya uğramış 11 erkeğin cesedini buldu.
Meksika'da Michoacan eyalet savcıları, Michoacan'ın Jalisco eyaleti sınırına yakın Tarecuato kasabası yakınlarında, 15 ila 36 yaşlarında 11 kişinin kurşunlanmış cesedinin bulunduğunu duyurdu.
Cinayetlerin pazartesi geç saatlerde işlendiğinin tahmin edildiğini aktaran savcılar, olay yerinde bir kamyon ve üç motosiklet bulunduğunu açıkladı.
Ölenlerin kimlik bilgileri henüz tespit edilemedi.
Etiketler: Meksika
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