Meksika'da Michoacan eyalet savcıları, Michoacan'ın Jalisco eyaleti sınırına yakın Tarecuato kasabası yakınlarında, 15 ila 36 yaşlarında 11 kişinin kurşunlanmış cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Cinayetlerin pazartesi geç saatlerde işlendiğinin tahmin edildiğini aktaran savcılar, olay yerinde bir kamyon ve üç motosiklet bulunduğunu açıkladı.

Ölenlerin kimlik bilgileri henüz tespit edilemedi.