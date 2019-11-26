Meksika'da 10 ayda 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi26 Kasım 2019 Salı 00:30 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 00:55
Meksika'da yıl başından bu yana uyuşturucu kartellerine karşı düzenlenen operasyonlarda 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
Meksika'da Ulusal Savunma Sekreteryasının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Ulusal Muhafız Birlikleri ve yerel polis, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 133 ton uyuşturucu madde ve binlerce silaha el koydu.
Operasyonlarda, 2 bin 195 hafif, 2 bin 954 uzun namlulu silah, 305 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
Örgüt üyelerine ait, 8 bin 65 araç, farklı tipte uçaklar ile çok sayıda gemiye de el konulan operasyonlarda, 8 bin 691 kişi gözaltına alındı.
Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, güvenlik güçlerinin, şiddet kullanmadan ve insan haklarını gözeterek, kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: AA