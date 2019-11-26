Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesinde, Rusya'nın, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini Ukrayna'ya teslim etmesi konusu ele alındı.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğal gaz temini ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi meselesi ayrıntılı şekilde ele alındı.

Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna'nın katılımıyla düzenlenecek olan Normandiya dörtlüsü liderler zirvesi, 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Kaynak: AA