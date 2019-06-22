Washington’un gümrük vergisi tehdidini, göçmen akınını önleme sözüyle aşan Meksika’nın güney sınırı hareketli.

ABD'ye Meksika üzerinden gitmeye çalışan Orta Amerikalı göçmenlerin akın ettiği bölgeye 6 bin muhafız yerleştirildi.

Bu adım, Meksika ile ABD arasında sağlanan anlaşmanın şartlarından biri.

Yoksulluk ve şiddetten kaçmak için yollara düşen göçmenler ise durumdan endişeli.

Washington göçmen politikasını sertleştirse de, çoğu Honduras, Guatemala ve El Salvadorlu binlerce göçmen, ABD'ye gitme umuduyla Meksika’da bekliyor.

İki ülke arasında sağlanan anlaşma kapsamında “Meksika’da Kal” programının da genişletilmesi planlanıyor.

ABD'ye ulaşan ve iltica talebi işleme alınan göçmenlerin, sonucu Meksika'da beklemesi isteniyor.

Program kapsamında yılbaşından bu yana yaklaşık 10 bin 400 göçmen Meksika'ya döndü.

Kaynak: TRT Haber