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Mekke ve kutsal mekanları geliştirme projesi 2019'da başlayacak

Mekke Emiri Prens Halid el Faysal bin Abdulaziz, Müslümanların en kutsal mekanı Kabe'nin bulunduğu Mekke'nin 2030 vizyonu çerçevesinde yenileneceğini açıkladı.

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Mekke’yi ve kutsal mekanları geliştirme projesi başlatılıyor. Proje kapsamındaki ön çalışmalar tamamlandı. 

Mekke ve Arafat, Müzdelife ve Mina gibi kutsal mekanların geliştirilmesine 2019 yılında başlanması öngörülüyor.

Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz, proje onaylanır onaylanmaz uygulama aşamasına geçileceğini duyurdu. 

2030'da hacı sayısı 5 milyona çıkacak

Prens Halid ayrıca 2030 vizyonu çerçevesinde hacı sayısının 5 milyona çıkarılmasının planlandığını da ifade etti. 

Bu yıl hac mevsiminde 250 binden fazla asker, sivil toplum görevlisi ve 32 bin doktor ve sağlık görevlisi mesai yaptı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mekke, kutsal mekanlar, Kabe
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