Mekke ve kutsal mekanları geliştirme projesi 2019'da başlayacak

Mekke’yi ve kutsal mekanları geliştirme projesi başlatılıyor. Proje kapsamındaki ön çalışmalar tamamlandı.

Mekke ve Arafat, Müzdelife ve Mina gibi kutsal mekanların geliştirilmesine 2019 yılında başlanması öngörülüyor.

Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz, proje onaylanır onaylanmaz uygulama aşamasına geçileceğini duyurdu.

2030'da hacı sayısı 5 milyona çıkacak

Prens Halid ayrıca 2030 vizyonu çerçevesinde hacı sayısının 5 milyona çıkarılmasının planlandığını da ifade etti.

Bu yıl hac mevsiminde 250 binden fazla asker, sivil toplum görevlisi ve 32 bin doktor ve sağlık görevlisi mesai yaptı.

Kaynak: TRT Haber