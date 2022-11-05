Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği'nin (MATÜSİTEB) 9. Olağan Kurultayı başkent Üsküp’te gerçekleştirildi.

Kurultayın açılışına ülkede faaliyet gösteren Türk derneklerinin yetkililerinin yanısıra, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ve TRT Üsküp Temsilcisi Ömer Rahmi Serim katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, "Makedonya’daki Türk sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde toplayan ve ülkedeki Türklerin huzuru, birlik ve bütünlüğü için önemli katkılar yapan MATÜSİTEB’in bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum." dedi.

Selamlama konuşmalarının ardından kurumun çalışma raporlarının sunumu yapıldı ve tüzük değişikliği onaylandı.

MATÜSİTEB’in yönetim, denetim ve onur kurullarının yeni üyeleri belirlendi.

Genel Başkanlık için tek aday olarak gösterilen Tahsin İbrahim, MATÜSİTEB’in yeni başkanı seçildi.

Tahsin İbrahim, "MATÜSİTEB, Makedonya Türkleri için önemli bir kurumdur. Günümüze kara kadar ülke genelinde Türk toplumunun ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçlar doğrultusunda proje üreten, ülke genelindeki halkımızın kültür alanındaki faaliyetleri ile milli ve manevi değerlerimizi dik tutan bir kurumdur.” açıklamasını yaptı.

2003 yılında bir çatı örgüt olarak kurulan MATÜSİTEB bugün bünyesinde 60'a yakın Türk derneğini barındırıyor.

Bu dernekler ülke genelinde eğitim, kültür, sanat ve yardımlaşma alanlarında faaliyet gösteriyor.